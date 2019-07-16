الاتفاق يبدأ أول تدريباته في سلوفينيا
استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

الاتفاق يبدأ أول تدريباته في سلوفينيا

2019/07/17
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الثلاثاء، معسكره التحضيري في سلوفينيا استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل 2019/ 2020.

واكتفى الاتفاق بالتدريب المسائي بعد وصوله بالأمس، إلى مدينة ماريبور السلوفينية لخوض معسكر مكثف يستمر حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وتركز مران الاتفاق، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، على عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية، بجانب تدريبات لياقية مختلفة والتدريب على التمرير والتسديد.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية؛ لرفع جاهزية الفريق تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.



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