الاتفاق يعقد صفقة تبادلية مع الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي الوحدة، وذلك لإجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال اللاعب صالح العمري إلى الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، مقابل انضمام محمد الصيعري لفريق الوحدة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن اللاعب صالح العمري سينضم لصفوف الاتفاق حتى صيف عام 2022، مقابل انتقال الصيعري للوحدة.

ولعب محمد الصيعري لنادي الاتحاد ونادي التعاون من قبل، ثم انضم لصفوف فريق الحزم في موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة من الاتفاق.

جدير بالذكر أن نادي الاتفاق، كان احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويسعى نادي الاتفاق، للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم مستويات جيدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2019-2020.

وكان المدرب الوطني خالد العطوي تولى تدريب نادي الاتفاق، وذلك بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي للشباب.