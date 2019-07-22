الاتفاق يفقد الهزاع 10 أيام
بسبب معاناته من إصابة

الاتفاق يفقد الهزاع 10 أيام

2019/07/22
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم هزاع الهزاع عن تدريبات فارس الدهناء لمدة 10 أيام.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، هزاع الهزاع، حاجته إلى راحة لمدة تصل لعشرة أيام؛ بسبب التهاب إجهادي في عظمة الساق اليسرى.

وأوضح نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم الكشف على هزاع الهزاع مجددًا بعد الأيام العشرة؛ لتحديد قدرته على المشاركة في التدريبات مرة أخرى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد خسر اليوم أولى مبارياته الودية ضد بارادو الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في سلوفينيا.



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