الاتفاق يُجدد عقد علي الخيبري حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق عن تجديد عقد المدافع علي الخيبري اليوم الاثنين حتى عام 2022.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الاتفاق عبر تويتر أن إدارة فارس الدهناء قرّرت تجديد عقد المدافع علي الخيبري قبل المشاركة مع الفريق في فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

ولعب علي الخيبري سبع مباريات مع الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي حيث نجح خلال 36 مرة في الانتصار في الصراعات الثنائية وقام بـ6 استخلاصات ناجحة للكرة، واعترض تسديد الكرة من الخصم في مناسبتين، واعترض تمريرات الخصم في تسع مناسبات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت اعتماد تشكيل مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل.

ويذكر أن المدرب خالد العطوي تولى تدريب نادي الاتفاق بعد نهاية مشواره مع المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا.