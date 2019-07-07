الاتفاق يُرمم دفاعه باللاعب سيدريك يامبيري

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًا مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سيدريك يامبيري أثناء إجراءه الفحص الطبي تحت إشراف الدكتور محمد البلوي، موضحًا أنه اجتازه بنجاح ليوقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتجديد عقود اللاعبين المميزين وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في الظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الـ11 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.