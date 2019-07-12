الاحتراف.. وتفاصيل فترة التسجيل الأولى

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أرقام فترة التسجيل الأولى، بعد مرور شهر على بدايتها، يوم 12 يونيو الماضي.

وتلقت لجنة الاحتراف 22 طلبًا لتسجيل لاعبين سعوديين، و12 طلبًا لتسجيل لاعبين أجانب، بالإضافة إلى طلبين لتسجيل لاعبين مواليد، وطلب 10 شهادات انتقال دولية، بجانب إرسال 12 شهادة انتقال.

وأوضحت لجنة الاحتراف أنه تم توقيع 49 مخالصة مالية مع لاعبين سعوديين، 6 منها تمت بالتسوية، و80 مخالصة مع لاعبين أجانب، 7 منها بالتسوية، بجانب 14 مخالصة مع لاعبي المواليد، واحدة منها بالتسوية.

ومن المقرر أن تغلق فترة التسجيل لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، يوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس المقبل.