الازدحام يُخلي محطة مترو أنفاق في لندن

الازدحام يُخلي محطة مترو أنفاق في لندن

2019/07/31
الساعة 12:14 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت وكالة “رويترز” في نبأ عاجل لها، بإخلاء محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن، بسبب حالة طارئة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، إن إغلاق المحطة يرجع للازدحام الشديد.

 



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