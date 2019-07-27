الانتقادات تُحاصر رينارد

المواطن - محمد سمعه

مع الحديث عن اقتراب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب سابقًا، من تدريب المنتخب السعودي، أبدى البعض في الوسط الرياضي قلقهم من قدوم المدرب الفرنسي لتدريب الأخضر.

وكان هيرفي رينارد أعلن رحيله عن تدريب المنتخب المغربي في شهر يوليو الجاري، عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: حقيقة أخشى قدوم المدرب هيرفي رينارد لتدريب الأخضر؛ لأنه معتاد على الأجواء في القارة الإفريقية.

كما تحدث الناقد الرياضي فيصل الجفن في السياق ذاته قائلًا: برأيي أرى أن الهولندي بيرت فان مارفيك هو الأجدر والأنسب لتدريب المنتخب السعودي، لقد ترك المنتخب الإماراتي وهو الآن حر.

وأضاف فيصل الجفن: الكرة في القارة الإفريقية، تختلف عن الكرة في السعودية، في إفريقيا يتم الاعتماد على القوة واللياقة البدنية، عكس أجسام اللاعبين السعوديين، لا توجد مقارنة ولكن هل هناك قناعة تامة من اتحاد القدم بـ رينارد؛ لأن المدرب ستتم محاسبته بعد 2022.

ويذكر أن هيرفي رينارد، كان أثار الجدل حول اقترابه من تدريب الأخضر، بإعلانه أن تجربته المقبلة ستكون خارج القارة الإفريقية.