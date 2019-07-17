الانتقالي والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي السوداني

المواطن - متابعة

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي في السودان، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي، أما التوقيع على الوثيقة الثانية من الاتفاق السياسي المتعلقة بالشق الدستوري سيتم يوم الجمعة المقبل.

وأكد الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات أن الاتفاق يمهد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية.

وقدم لبات الشكر إلى وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.

ودعا لبات وسائل الإعلام إلى الحفاظ على الوفاق الوطني، لأن هذا الاتفاق يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، موضحًا أن الاتفاق يمهد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية.

من جهته، شدد المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير على ضرورة أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار، وأن يخرج السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.