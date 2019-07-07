الباحة تجمع خبراء صناعة النحل من 12 دولة

المواطن -الباحة

تشهد منطقة الباحة انطلاق منتدى النحل العلمي العالمي يوم الأربعاء القادم، بالتزامن مع مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، بحضور خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وبلغاريا، والمغرب، ومصر، والسودان، واليمن، والإمارات، ولبنان، وتونس، وإثيوبيا، والهند، والسعودية.

صرّح بذلك البروفيسور أحمد الخازم الغامدي رئيس مجلس جمعية النحالين التعاونية بالباحة نائب رئيس الاتحاد الدولي لتربية النحل (الإيبومنديا) لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، الذي أوضح أن المنتدى العلمي يركز على العسل واستخداماته الطبية والغذائية، وجودة العسل وطرق الغش والكشف عنه، كما يركز أيضا على أهم المهارات التي يحتاجها النحال لتربية النحل وإنتاج الملكات التي تحقق الاستفادة المثلى من النحل تحقق الاستدامة، ويشتمل المنتدى على محاضرات متخصصة وعامه، وورش عمل، ودورات تدريبية وتطبيقات عملية.

كما أفاد الخازم بأن عددًا من الهيئات الدولية والمحلية تُشارك في هذا المنتدى ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية التي يمثلها معالي المدير العام، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ويمثلها مدير مكتبها في السعودية، والجمعية العربية لتربية النحل بحضور مجلس إدارتها ، ومن داخل السعودية تشارك عدد من الجهات منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، وصندوق التنمية الزراعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، وجامعة الباحة، وبحضور شركات مثل “سترتجي لاند” التي تٌعد استراتيجية لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة وافت العالمية لتنظيم مؤتمرات النحل التي ستحضر من تونس وستوقع مذكرات مع الجمعية العربية لتربية النحل ومع جمعية النحالين التعاونية.

تطوير صناعة النحل عربياً

وسيتحدث في البرنامج العلمي المدير العام للمنظمة العربية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية عن جهود المنظمة في تطوير صناعة النحل في الوطن العربي، ويتحدّث سعادة مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة عن جهود المنظمة في السعودية في مجال تربية النحل، ويتحدث معالي نائب رئيس الجمعية العربية لتربية النحل عن دور الجمعية وتكامل جهودها مع الجهات ذات العلاقة في الوطن العربي لتطوير صناعة النحل، ثم تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة ورقة عمل عن جهود الوزارة في تطوير صناعة النحل في السعودية بالتركيز على المشاريع التي بدأت حديثاً في تحسين سلالة نحل العسل والملكات وتشغيل محطات تربية والمشاريع الأخرى التي تحت الاعتماد، وتقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء ورقة عمل عن دور الهيئة العامة للغذاء والدواء التشريعي الرقابي على العسل، وينفذ صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل عن القروض المخصصة لمربين النحل تهدف إلى شرح الأليات والعمل على حل أي معوقات تواجه المقترضين وتجيب على تساؤلات الراغبين في الاقتراض، وسيكون هناك معرض للزراعة العضوية يتيح للمشاركين التعرف على إجراءات التسجيل ويقدم خدمة التسجيل المبدئي في الموقع.

بالنسبة للأوراق العلمية أوضح الدكتور الخازم أنه سيكون هناك أوراق عمل على مدى يومين، وسيكون هناك محاضرات عامة للجمهور في الفترة المسائية، وورش عمل، ودورة تدريبية تستمر أربعة أيام بعد البرنامج العملي.

الفوائد الصحية والعلاجية للعسل

ومن المتحدثين الطبيب الأمريكي نوري الوائلي الذي سيتحدث باللغة العربية عن “الفوائد الصحية والعلاجية للعسل الطبيعي المدعومة بالأبحاث الطبية والبيولوجية ” حيث سيوضح نتائج الدراسات والأبحاث العملية في هذا المجال، وسيقدم محاضرة عامة للجمهور في الفترة المسائية عن ” العسل ومرضى السكري” يستعرض أهم تأثيرات العسل على مرضى السكري والجرع الآمنة التي يمكن لمريض السكري استعمالها، والدكتور مدير عيادة نيويورك لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وهو من أشهر المتخصصين في العالم وله أكثر من 200 بحث واكتشاف طبي وبيولوجي منشورة في أرقى المجلات الطبية والعملية وعدد من براءات الاختراع في معالجة الجروح وأمراض الكلي.

أيضاً من معهد تكنولوجيا الأغذية بمصر تقدم خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة الباحث د. مروة شعير ورقة عمل بعنوان ” نظرة مستقبلية لعسل النحل كغذاء وظيفي بديل للسكر” تتطرق فيها لفوائد العسل الغذائية وتوضيح أهمية استخدام العسل كبديل للسكر، ولها محاضرة عامة في الفترة المسائية عن ” عسل النحل في أطباقي اليومية” تتطرق فيها إلى أيضاً فوائد العسل والطريقة المثلى لاستخدامه في الأطباق اليومية وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات.

منتجات النحل غير العسل

ويتحدّث عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لتربية النحل الخبير البلغاري المهندس احمد عبود عن منتجات النحل غير العسل وأهميتها الاقتصادية وأهم التقنيات والمهارات المستخدمة في الإنتاج والتخزين، كذلك سيكون له دورة تدريبية لمدة أربعة أيام بعنوان ” مهارات في تربية النحل وإنتاج الملكات”، كما سيكون هنا ورقة علمية للدكتور داني العبيد عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لتربية النحل أستاذ النحل تربية النحل بالجامعة الأمريكية بلبنان عن أهم الأمراض التي تصيب النحل في العالم وهو مرض النوزيما سيرانا وكيفية التشخيص العلاج، كذلك يقدم حسين عواضة عضو مجلس الجمعية العربية لتربية النحل رئيس نقابة النحالين اللبنانيين ورقة عمل عن انتخاب الملكات الأمهات الملكات للذكور والملكات.

كما سيتحدث المهندس محمد الناجح عضو مجلس إدارة الجمعية لتربية النحل “الخطوات والإجراءات للوصول لتربية نحل مستدامة وأثرها الإيجابي على النحال”

جولة ميدانية على المناحل

في الختام أضاف الدكتور الخازم انه سيكون هناك جولة ميدانية على مناحل الجمعية وبعض المناحل الخاصة بأعضاء الجمعية وسيكون في الزيارة بعض الخبراء منهن الدكتور دنيس اندرسون من أستراليا والأستاذ أحمد عبود من بلغاريا والدكتور داني العبيد والأستاذ حسين عواضة من لبنان، وتهدف هذه الزيارة إلى اطلاعهم على مشروع تربية الملكات وإنتاج الطرود والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

سيعرض برنامج المنتدى في الموقع الإلكتروني لجمعية النحالين التعاونية بالباحة (هنا) وفي موقع معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب (هنا) وفي حساب تويتر الخاص بالجمعية.