الباطن يتعاقد مع 13 لاعبًا.. ويطير إلى الإسماعيلية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أنهت إدارة نادي الباطن، مساء أمس الاثنين، إجراءات التعاقد مع تسعة لاعبين في مختلف المراكز استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الباطن يدعم صفوفه:

وتعاقد الباطن مع كلٍّ من؛ لاعب خط الوسط ضيف الله القرني، الذي سبق أن مثّل أندية الفيحاء والمجزل وأحد، والمدافع حامد الشريف الذي لعب في صفوف الأهلي والاتفاق والعروبة وهجر، ومحمد العتيبي قادمًا من نادي الوحدة.

وأعلنت إدارة الباطن تعاقدها مع لاعب خط الوسط عبدالعزيز الشريد الذي مثّل الهلال والتعاون وأحد والفتح والعين، وضمت لاعب الوسط مشعل العنزي النجم السابق لنادي الرائد والعروبة والفيصلي والخليج.

ونجح الباطن في التعاقد مع مهاجم الطائي سلطان الشمري الذي مثل الفتح في وقت سابق وحقق معه دوري زين السعودي للمحترفين لموسم 2012- 2013، كما وقعت الإدارة مع صانع اللعب عبدالله الدوسري نجم نادي المجزل، والمهاجم إسماعيل مغربي الذي لعب من قبل في صفوف الأهلي والوحدة والتعاون والشباب وأحد.

واختتمت إدارة نادي الباطن تعاقداتها بالتوقيع مع لاعب المواليد من الجنسية اليمنية حسن العطاس قادمًا من صفوف فريق جدة.

تعاقدات جديدة:

وأشارت مصادر خاصة لـ”المواطن” إلى توقيع نادي الباطن مع حارس فريق العدالة السابق التونسي محمد بلال السويسي، ومع المهاجم فهد هدل الشمري وصانع اللعب فيحان المطيري قادمين من نادي القيصومة.

وأوضحت المصادر ذاتها توقيع إدارة الباطن مع الإيفواري لاسينا ديابي مهاجم نادي الخليج والقادسية الكويتي والدحيل القطري وصحم العماني السابق.

الباطن في الإسماعيلية:

على الجانب الآخر، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، عصر اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى القاهرة؛ لإقامة معسكر في مدينة الإسماعيلية لمدة 15 يومًا.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عددًا من المباريات الودية في معسكر الإسماعيلية؛ استعدادًا لانطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.