البايرن يفاوض السيتيزن لضم ساني

المواطن - مروة نبيل

بدأ مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني التفاوض بشكل رسمي مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد مع ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، اجتمع مع مسؤولي السيتيزن خلال الساعات الماضية، لحسم صفقة ليروي ساني في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة الألمانية، عن استعداد بايرن ميونيخ لمنح ليروني ساني صاحب الـ23 عامًا، راتباً أسبوعياً ضخماً يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لإغرائه بالتوقيع للبافاري.

ويسعى بايرن ميونيخ لضم ساني لتعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن بعد نهاية منافسات الموسم الماضي، حيث لم يتعاقد البافاري مع أي صفقة هجومية حتى الآن.

وكان مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا قد زاد الغموض حول مستقبل الألماني الدولي ساني مع الفريق، وأكد أن القرار في يد اللاعب، خاصة أن الإدارة قدمت عرضًا له لتمديد عقده، ولكنه حتى الآن لم يوافق.