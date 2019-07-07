البرازيل ضد بيرو .. منتخب السامبا يتسلح بالأرض والتاريخ

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة البرازيل ضد بيرو التي ستُقام، بعد قليل، على إستاد ماراكانا في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

البرازيل ضد بيرو:

ويتسلح منتخب السامبا بالأرض والجماهير في مباراة البرازيل ضد بيرو اليوم، حيث يحظى بمساندة جماهيرية كبيرة أملًا في التتويج بلقب كوبا أمريكا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السامبا يملك أكثر من رقم مميز قبل مباراة البرازيل ضد بيرو اليوم.

وأوضحت أن منتخب البرازيل فاز 13 مرة خلال 17 مباراة لعبها على أرضه ضد بيرو في جميع البطولات، وخسر مرتين وتعادل في مواجهتين، ووصف السامبا بـ”المسيطر” على مواجهات المنتخبين.

وأضافت أن منتخب السامبا خسر مرتين فقط في 39 مباراة لعبها على أرضه في بطولة كوبا أمريكا، حيث نجح في الفوز 25 مرة، وتعادل في 12 مواجهة، وذلك قبل مباراة البرازيل ضد بيرو اليوم.

وتابعت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن البرازيل حصد لقب كوبا أمريكا في جميع المرات الأربع الماضية التي استضاف فيها البطولة، أعوام 1919، 1922، 1949 و1989، مؤكدة أن هذا الأمر يمنحه الثقة في مباراة البرازيل ضد بيرو المرتقبة.