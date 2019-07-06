البرازيل ضد بيرو .. منتخب السامبا يخشى المفاجآت

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة البرازيل ضد بيرو، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأحد، على إستاد ماراكانا في نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

البرازيل ضد بيرو:

وظهر منتخب السامبا بشكل مميز في منافسات كوبا أمريكا 2019، رغم افتقادها للنجم نيمار دا سيلفا قبل أيام من انطلاق البطولة؛ ما يدل على قوة وصعوبة مباراة البرازيل ضد بيرو المرتقبة.

ونجح منتخب السامبا الأول لكرة القدم، في تسجيل 10 أهداف خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، واهتزت شباكه 5 مرات فقط، وذلك قبل مباراة البرازيل ضد بيرو في النهائي.

ويدخل لاعبو منتخب السامبا مباراة البرازيل ضد بيرو بمعنويات مرتفعة؛ نظرًا لفوزها بخماسية على المنتخب البيروفي في دور المجموعات، بجانب الدعم الجماهير الذي تحظى به، إلا أنه يخشى المفاجآت التي قد تُكلفه خسارة اللقب.

وبدأ السامبا مشواره في كوبا أمريكا 2019 بالفوز على بوليفيا بثلاثية، والتعادل السلبي مع فنزويلا، ثم الفوز على بيرو، وتغلب على باراغواي بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يفوز على الأرجنتين بثنائية في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يأمل المنتخب البيروفي في تحقيق مفاجأة، وحسم مباراة البرازيل ضد بيرو لصالحه، خاصة أنه حقق أكبر مفاجآت كوبا أمريكا 2019، وفاز بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي على منتخب تشيلي حامل اللقب.

وقدم المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم أداء مميزًا في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث تعادل سلبيًّا مع فنزويلا، ثم فاز بنتيجة 3/1 على بوليفيا، قبل أن يخسر بخماسية في مباراة البرازيل ضد بيرو بختام دور المجموعات.

وتمكن المنتخب البيروفي من إقصاء نظيره الأوروغوياني من ربع النهائي بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على تشيلي بثلاثية دون رد.