البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين

البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين

2019/07/16
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
المواطن - متابعة

أكد وزير خارجية البرتغال، أوجوستو سانتوس سيلفا، للجنة برلمانية أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.

وردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: “نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية… سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية”.

وكان العشرات من النشطاء الإيرانيين قد طالبوا دول الاتحاد الأوروبي خلال رسالة مفتوحة بإغلاق السفارات الإيرانية التي وصفوها بمراكز النظام الإرهابية؛ بسبب استمرار أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية باستخدامها كمقرات لشن عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات المعارضة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم