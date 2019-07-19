البروفيسور في مهمة جديدة La Casa De Papel

المواطن - متابعة

سيكون جمهور مسلسل La Casa De Papel على موعد مع مزيد من الإثارة والتشويق من خلال حلقات الموسم الثالث التي تبدأ شبكة نتفليكس بثها اعتباراً من اليوم.

والمعروف أن La Casa De Pape هو مسلسل إسباني لكنه يُعرف في العالم العربي باسم البروفيسور بطل المسلسل، والذي يقود عمليات سرقة واسعة النطاق.

La casa de papel تعني بالعربية “بيت من ورق ” هو مسلسل سرقة وسطو إسباني من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لموسم واحد مقسم لجزأين عُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 ولآخر مرة في 23 نوفمبر من نفس السنة.

قصة مسلسل البروفيسور

يقوم رجل غامض يلقب بـ البروفيسور بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنياً وليس لديهم ما يخسرونه.

الخطة التي يسعى اللصوص لتنفيذها هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

أحداث الجزء الثالث

ومع بدء أحداث الجزء الثالث الجديد من مسلسل البروفيسور، يتابع المشاهد أفراد العصابة في أماكن مختلفة من العالم، وهم يستمتعون بحريتهم في جزر رائعة الجمال محاطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة، لكن بعد أشهر من الحرية يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد في محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها: القيام بعملية سطو.

وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، حيث سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيداً، ولكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجوماً حقيقياً على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.

وتنضم إلى العائلة وجوه جديدة، بينهم هوفيك كوشكريان الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية، نجوى النمري، بدور أليشيا، كما تنضم إلى العصابة في دور لشبونة، إيتزيار إيتونو، التي لعبت دور راكيل في الجزأين الأول والثاني.