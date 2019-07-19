البريكي يودّع النصر

المواطن - مروة نبيل

ودّع المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، أحمد البريكي جماهير العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال البريكي عبر “تويتر”، اليوم الجمعة: “جمهور العالمي.. الغالين.. تشرفت بخدمة النصر، والعمل مع وأمام مدرج عاشق لا يقبل سوى الفوز. شكرًا لأخي سعود السويلم الذي أتاح لي هذه الفرصة العظيمة. شكرًا لرفاق النجاح”.

وتابع البريكي تغريدته قائلًا: “شكرًا للنصر، موسم استثنائي لن أنساه ما حييت.. شكرًا لكم أنتم على دعمكم وانتقادكم وتشجيعكم وسامحوني على التقصير”.

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد برغبة رئيس النصر الجديد، صفوان السويكت في ضم أحمد البريكي إلى مجلس الإدارة، إلا أن الأخير حسم هذه الأنباء بوداعه للجماهير.