البلديات توضح رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة
شددت على مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها

البلديات توضح رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة

2019/07/24
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يتم تداوله حول الحد الأقصى لرسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينًا للمنشآت التجارية وتحفيزًا لأعمالها.

وأشارت إلى أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.

ولفتت إلى أنه سوف يتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.

وبيّنت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إجراء قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية.

ونشرت بعض المصادر الإعلامية توقعات تشير إلى أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى.



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