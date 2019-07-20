البلطان: حوكمة الشباب جاهزة والتحدي ليس صعبًا

البلطان: حوكمة الشباب جاهزة والتحدي ليس صعبًا

2019/07/20
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، عن سعادته بالدعم المالي الكبير الذي أقرته الهيئة العامة للرياضة في مؤتمر وضع إستراتيجية دعم الأندية.

وتحدث خالد البلطان قائلًا: أريد أن أتوجه بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما الكبير للرياضة السعودية، وأريد القول بأن دعم هيئة الرياضة ووضع الإستراتيجية أراح رؤساء الأندية كثيرًا وأصبح التركيز فقط منصبًّا حاليًّا على العمل.

وتابع البلطان: حوكمة نادي الشباب تتفق كثيرًا مع الحوكمة، والتي تم وضعها من قبل الهيئة العامة للرياضة، وأُطمئن الجماهير الشبابية بأن حوكمة ناديكم جاهزة وكان تم وضعها في اجتماعات سابقة لـ مجلس إدارة النادي.

وأضاف البلطان: لا شك أن الاهتمام بتطوير الألعاب الرياضية الأخرى ووضع دعم مالي لها يُفيد الأندية ولاعبين هؤلاء الألعاب، خاصة أن كل لاعب لديه أسرته وكل إداري لديه أسرته، هذا النظام الجديد سيعُم بالخير على الجميع.

واختتم البلطان قائلًا: حوكمتنا جاهزة في الشباب والتحدي ليس صعبًا.



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