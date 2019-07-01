البلطان يتفقد ملاعب الشباب

المواطن - مروة نبيل

تفقد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، اليوم الاثنين، ملاعب كرة القدم في النادي؛ للوقوف على سير أعمال الصيانة في الملعب الرئيسي والرديف، استعدادًا لانطلاق تدريبات الفريق الأول.

ومن المُقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى التدريبات الجماعية، في السابع من يوليو الجاري، وسيخوض معسكرًا خارجيًّا في مدينة غوترسلوه الألمانية، من 21 من الشهر ذاته وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عددًا من المباريات الودية في معسكر ألمانيا؛ أملًا في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.