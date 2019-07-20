البلطان يطمئن على بلعمري

المواطن - محمد سمعه

حرص خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على الاطمئنان على المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب منتخب الجزائر ونادي الشباب، وذلك بعد إصابته في الوجه خلال مباراة الجزائر والسنغال بالأمس في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر، أن خالد البلطان رئيس النادي اتصل باللاعب جمال بلعمري من أجل تهنئته على قيادة منتخب الجزائر للفوز بكأس أمم إفريقيا، ومن أجل أيضًا الاطمئنان على سلامته بعد إصابته في الوجه.

وأعرب جمال بلعمري عن سعادته باتصال رئيس الشباب قائلًا: بعد كل مباراة أتلقى اتصالًا هاتفيًّا وتهنئة من الأستاذ خالد البلطان، وهذا خير حافز ومساند لي، وأتمنى أن نُحقق الكثير من الإنجازات مع الشباب بالفترة المقبلة.

وكان جمال بلعمري تعرض للإصابة أسفل منطقة العين اليمنى بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي السنغال؛ مما أدى إلى تعرضه للنزيف.

جدير بالذكر أن اللاعب بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، هو من أحرز هدف فوز المنتخب الجزائري في شباك المنتخب السنغالي.