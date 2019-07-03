البناء المستدام يؤهل 300 مهندس سعودي لفحص جودة المباني

المواطن - الرياض

اختُتمت في الرياض، دورة تأهيل فاحصي جودة البناء لفحص المباني الجاهزة، التي عقدها برنامج” البناء المستدام” التابع لوزارة الإسكان، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية في القطاع العقاري السكني، وبذلك يكون البرنامج أكمل تأهيل أكثر من 300 فاحصاً منذ بدء تقديم خدماته في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح برنامج ” البناء المستدام” أن الدورة التي استمرّت لأربعة أيام عملت على تأهيل 24 فاحصاً في أساسيات الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية للوحدات السكنية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والإجراءات العالمية للفحص وطبقاً لموصفات كود البناء السعودي، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدورة واجتياز الاختبار العملي يتمكن المهندسون من العمل كفاحصين مستقلين في منصة البناء المستدام.

بدوره، قال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود: “إن خدمات فحص الجودة في برنامج “البناء المستدام” تُقدم من خلال مهندسين فاحصين مستقلين حيث لا يشترط تفرغ المهندس للانضمام كفاحص في المنصة، بل يمكن للفاحص العمل في أوقات فراغه واستلام طلبات الفحص عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج وإتمامها والحصول على دخل إضافي”، مبيناً أن هذا النموذج يهدف لزيادة فرص العمل للمهندسين السعوديين سواء العاملين في القطاع الخاص أو منسوبي الخدمة المدنية، وتسهيل تقديم الخدمة من خلالهم للمواطنين.

يُذكر أن خدمة “فحص المباني الجاهزة” تهدف إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية المعروضة عبر مساعدة المواطنين الباحثين عن شراء أو استئجار وحدة سكنية في اتخاذ قرارهم، إذ يمكن رفع طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة البناء المستدام ليقوم فاحص معتمد باستلام الطلب وإجرائه خلال 48 ساعة، ويصدر بموجبه تقرير شامل على حالة الوحدة العقارية عبر الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية. ويمكن طلب الخدمة إلكترونياً عبر موقع البناء المستدام (هنا).