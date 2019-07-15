البنتاجون يخطط لمعاقبة تركيا عسكرياً

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

استقرّ فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة من العقوبات ضد تركيا، على خلفية تسلمها لأولى شحنات نظام الدفاع الصاروخي روسي S-400.

وكشفت التقارير الإعلامية عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشكل فعلي لمعاقبة تركيا بشكل فعلي، كما ناقش أيضًا حلف شمال الأطلسي الناتو أيضًا طرقًا مماثلة لمعاقبة أنقرة.

معاقبة تركيا

وحسب مجلة فورين بوليسي، فإن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقرّ على حزمة من العقوبات ردًا على وصول مكونات نظام دفاع صاروخي روسي متطور، والذي تراه واشنطن أنه يهدد الطائرة المقاتلة من طراز F-35 والدفاع الجوي للناتو.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، نقلًا عن مصادرها، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن الانتظار إلى ما بعد يوم الاثنين، والذي يتوافق مع ذكرى محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعلان العقوبات، لتجنب تأجيج التكهنات بأن واشنطن كانت مسؤولة عن تلك الحركة.

عقوبات عسكرية

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل خطة لمعاقبة تركيا خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا تزال لم تعلن عن التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات العقابية ضد أنقرة.

ومن جانبه، حددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خطوات لمعاقبة تركيا في الفترة المقبلة، وذلك من خلال طردها رسميًا من برنامج F-35، ولكن تم تأجيل الإحاطة بذلك رسميًا.

وأثار الصمت تكهنات خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن ترامب قد يؤخر أو يحاول التنازل عن العقوبات المقررة، خاصة وأن من المحتمل أن تهدد تركيا بمنع وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة إنجرليك الجوية.