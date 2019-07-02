البنوك تتهافت من جديد على المشاركة في طرح أرامكو

المواطن - الرياض

قالت مصادر مطلعة: إن بنوك الاستثمار تسارع إلى المنافسة من جديد على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل، حيث أكد وزير الطاقة خالد الفالح خططًا للمضي في إدراج الشركة في 2020 أو 2021.

وأكد أحد المصادر أن مصرفيين سبق لهم الاضطلاع يسعون بدور في الطرح العام الأولي إلى عقد اجتماعات مع أرامكو، موضحين أن هناك بعض التغيير فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البنوك إذا مضت محادثات الطرح العام الأولي قدمًا، بحسب “روتيرز”.

وجرى اختيار بنوك جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش إس بي سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضًا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وقال الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضًا، يوم أمس الثلاثاء: إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفًا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.

وتابع: عملية الطرح العام الأولي لم تتوقف تمامًا قط.