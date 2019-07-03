البيئة والمياه والزراعة تدعو 88 متقدمًا ومتقدمة لإجراء المقابلات الشخصية وهنا الأسماء

المواطن - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الثلاثاء 1440/11/6 هـ، وذلك بديوان الوزارة – حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط: هنا

وأكدت البيئة والمياه والزراعة أن الدعوة للمقابلة لا تعني الترشيح النهائي، ومن لم يحضر / تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية المطابقة، كما أن من لم يراجع / تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولًا منه / منها عن رغبته في التعاقد.

وشددت على ضرورة مراعاة الحضور في الموعد المحدد حسب أرقام التسلسل.