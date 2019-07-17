التأخير يضرّ المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

بعد أن أُجريت قرعة تصفيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، أصبح لازمًا على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن يتحضّر بشكل جيد للتألق في التصفيات.

ويُذكر أن المنتخب السعودي الأول سيخوض أول مباراة له في تصفيات المونديال وآسيا في العاشر من سبتمبر المقبل ضد المنتخب اليمني، أي خلال أقل من شهرين.

ولا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، يبذل قصارى جهده للتعاقد مع المدرب الجديد للأخضر وذلك خلفًا لـ المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

اتحاد القدم يُسابق الزمن

ويحاول ياسر المسحل حاليًا إنهاء المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب، وذلك لتدريب الأخضر السعودي في المرحلة المقبلة.

لا شك أن تأخر إعلان المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي يضرّ بمصالح الأخضر، حيث إن المدرب الجديد سيحتاج إلى الوقت الكافي لانتقاء العناصر المناسبة للأخضر في المرحلة المقبلة، كما سيتعين عليه وضع جدول التحضيرات والمعسكرات للأخضر، والتأخر في إعلان المدرب سيؤدي إلى تأخر وضع جدول إعداد الأخضر.

التغلب على ضيق الوقت

وسيحاول الاتحاد السعودي التغلب على مسألة ضيق الوقت بإنهاء التعاقد مع المدرب هيرفي رونار والذي يُعد الأقرب لتولي مهمة تدريب الأخضر.