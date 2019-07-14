التأمينات تحذر المواطنين: بياناتك مسؤوليتك

المواطن - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المواطنين من خطورة الاستجابة لدعوات بعض الجهات المجهولة والتي تدعي تسهيل المعاملات في مجال التأمينات.

ونشرت المؤسسة، إنفوجرافيك يحذر المواطنين من دعوات أشخاص مجهولين لتسهيل المعاملات في التأمينات الاجتماعية، كما دشنت هاشتاج “بياناتك مسؤوليتك” لحث المواطنين على عدم إفشاء بياناتهم الشخصية.

وأضافت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قد تتلقى دعوة من أشخاص مجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية مما يتطلب إفشاء بياناتك الشخصية أو معلومات حسابك في التأمينات أون لاين مما يعرضك للاحتيال أو الاستغلال ومسؤوليتك عدم إفشائها والمحافظة عليها”.