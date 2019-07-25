التجربة أزالت خوف مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

تولى المدرب الروماني رازفان لوسيسكو تدريب نادي الهلال لمدة موسمين، وذلك خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش في الفترة الأخيرة.

وقبل تعاقد الهلال مع المدرب رازفان لوسيسكو كانت الجماهير دشنت وسمًا عبر تويتر تُطالب فيه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز أو مع مدرب آخر غير لوسيسكو.

وتحدث المدرب لوسيسكو عن انطباعه بعد تدريب الهلال قائلًا: لقد أصررت على متابعة مباريات كثيرة في السعودية وذلك من أجل فهم طبيعة البيئة التي سأذهب إليها وفي الحقيقة وجدت شيئًا جميلًا ومُغايرًا تمامًا عمّا كان في بالي.

وأضاف لوسيسكو: تجربتي مع الهلال جميلة واستثنائية، لا شك أن البعض قد يعتقد أنني مجنون؛ لأنني أقول إن الكرة السعودية أصبحت أفضل بكثير من الكرة الرومانية، رغم امتلاكي لأسبابي ولكن تجربة تدريب الهلال أزالت الخوف من لدي، وجعلتني أكثر إصرارًا على تحقيق الأمجاد والبطولات مع أزرق العاصمة.

وتابع لوسيسكو: فريق الهلال حاليًا جيد للغاية ويؤدي بقوة وهذا يُحفزني أكثر للتألق في المملكة، من الطبيعي أن تشعر بالخوف قليلًا، إذا كانت تجربة جديدة بالنسبة إليك، لكنني جاهز.

وكان المدرب لوسيسكو فسخ عقده بالتراضي مع نادي باوك اليوناني، قبل القدوم لتدريب نادي الهلال.