التشكيلة المتوقعة لمباراة السنغال ضد الجزائر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السنغال ضد الجزائر المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019”.

السنغال ضد الجزائر

ويفقد محاربو الصحراء في مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم، يوسف عطال بعد تعرضه لإصابة في الكتف، فيما يغيب عن أسود التيرانغا حارس المرمى إدواردو مينيدي للإصابة، ومدافعه المتألق كاليدو كوليبالي، لتراكم البطاقات.

ويعول المنتخبان على المساندة الجماهيرية الكبيرة في مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم، حيث يتوقع أن تمتلئ مدرجات استاد القاهرة الدولي بالكامل في ختام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

السنغال

ومن المتوقع أن يدفع مدرب أسود التيرانغا، أليو سيسيه بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك محاربي الصحراء.

وسيكون تشكيل أسود التيرانغا المتوقع في مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم كالتالي؛ ألفريد جومي، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سبالي، هنري سافيه، ألفريد نداي، إدريسا جايي، ساديو ماني، مباي نيانج وكريبين دياتا أو إسماعيلا سار.

الجزائر

على الجانب الآخر، يأمل مدرب محاربي الصحراء، جمال بلماضي مواصلة التألق خلال مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم، خاصة أن المنتخب تحت قيادته يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

ويتوقع أن يكون تشكيل محاربي الصحراء في مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم كالتالي؛ رايس مبولحي، مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح.