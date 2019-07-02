التعادل السلبي يُخيم على مباراة بنين ضد الكاميرون

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة بنين ضد الكاميرون، التي أُقيمت على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

بنين ضد الكاميرون:

وبدأت مباراة بنين ضد الكاميرون بضغط كبير من المنتخبين بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وإرباك المنافس، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخبان إهدار الفرص التي أتيحت لهم أمام المرميين، وسط استبسال دفاعي من لاعبي بنين، أملًا في الحفاظ على نتيجة التعادل، لتنتهي مباراة بنين ضد الكاميرون بنتيجة 0/0.

ترتيب مجموعة الكاميرون:

وبعد مباراة بنين ضد الكاميرون اليوم، رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بمجموعته، وبفارق الأهداف عن غانا المتصدر، فيما وصل رصيد المنتخب البنيني إلى 3 نقاط.

وضمن منتخب بنين التأهل رسميًّا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك باعتباره واحدًا من أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.