التعاونية شريكًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين، لتكون بموجبها شريك الزعيم التأميني الحصري والرئيسي، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة بداية من الموسم المقبل.

ووقع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، مساء اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالعزيز البوق، اتفاقية الشراكة، وذلك في المبنى الرئيسي لـ”التعاونية”، في العاصمة الرياض.

وحضر عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال التوقيع اليوم، وهم؛ سلطان بن سعيد، سليمان الهتلان، سلمان التويجري وفيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي للأزرق عبدالله الجربوع، ومدير الاستثمار والتسويق في النادي، سلطان آل الشيخ.

كما تواجد رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية سليمان الحميد، ونواب الرئيس التنفيذي عادل الحمودي، عبدالله العرفج، سلطان الخمشي وماجد البهيتي.

وتنال شركة التعاونية العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع نادي الهلال، ومن المقرر أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالزعيم.

وأبدى فهد بن نافل سعادته بتوقيع اتفاقية شراكة مع التعاونية، مؤكدًا أنها امتداد لمساعي النادي الحثيثة في مواصلة الارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر توقيع عقود مع شركات رائدة ومتميزة في مجالها.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية: “نطمح إلى تحقيق النجاح في هذه الشراكة، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في الوسط الرياضي والتأميني، ونؤكد حرص التعاونية على توفير كافة المقومات التي تساهم في تعزيز الشراكة مع الهلال واستثمارها بشكل مثالي، لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين”.