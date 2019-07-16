التعاون يرد الدَّين لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وافق نادي التعاون مؤخرًا على انتقال مهاجمه عبد الفتاح آدم لصفوف نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من وجود اهتمام من نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب.

وذكرت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة، أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، انتقد تصرف نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، وذلك بعد السماح لـ عبد الفتاح آدم بالانضمام للنصر.

رئيس الاتحاد يُهاجم التعاون

وكان أنمار الحائلي ذكر بأن رئيس التعاون لم يرد على اتصالات العميد في آخر 48 ساعة من أجل ضم اللاعب عبد الفتاح آدم.

ويأتي السبب الرئيسي وراء رفض التعاون، رحيل عبد الفتاح آدم لـ الاتحاد، هو تأخر إدارة الاتحاد في دفع باقي المال لنادي التعاون في صفقة رحيل اللاعب عبدالله الشمري لصفوف العميد في صيف 2018.

وكان من المفترض دفع نادي الاتحاد مبلغ مالي قدره 4 ملايين ريال لنادي التعاون بعد انتقال اللاعب عبدالله الشمري لصفوف العميد.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان يرغب في دفع 20 مليون ريال لضم عبد الفتاح آدم، لكن نادي التعاون وافق على رحيل آدم للعالمي مقابل الحصول على 25 مليون ريال.

وكان النصر تعاقد مع عبد الفتاح آدم قبل ساعات من انتخاب صفوان السويكت رئيسًا للعالمي ولمدة أربع سنوات.