التعاون يضم نجم الاتحاد السابق لـ 3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون اليوم عن تعاقده مع اللاعب أحمد عسيري نجم الاتحاد السابق لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي التعاون عبر تويتر أن أحمد عسيري وقع على عقد انضمامه لسكري القصيم، بحضور محمد القاسم رئيس النادي.

وكان الاتحاد وقع مخالصة مالية قبل أيام قليلة مع أحمد عسيري، كذلك رفض نادي الاتحاد تجديد عقد اللاعب جمال باجندوح.

وانضم أحمد عسيري لـ صفوف نادي التعاون والمُتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

ويذكر أن نادي التعاون، كان احتل المركز الثالث في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

من ناحية أخرى، أبدى نادي النصر اهتمامًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة بالتعاقد مع اللاعب عبد الفتاح آدم مهاجم نادي التعاون، حيث سيتنافس النصر مع جاره الهلال على حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي.