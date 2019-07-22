التعاون يُكثف تدريباته في هولندا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة المدير الفني باولو سيرجيو، تمارينه اليومية على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الحالي في مدينة هيلسوم الهولندية.

وبدأت الحصة الصباحية بعمليات التسخين، بعدها فرض المدرب مناورة على كامل الملعب بين لاعبي التعاون، وواصل ثلاثي حراسة المرمى كاسيو، حسين شيعان ومعتز البقعاوي تمارينهم الاعتيادية رفقة مدرب الحراس برونو.

وقسم المدرب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى ثلاث مجموعات أثناء المران المسائي تلعب الكرة من لمسة واحدة وسط مساحات ضيقة، بالإضافة إلى تمارين الكرات العرضية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون معسكرًا خارجيًّا في هولندا، أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.