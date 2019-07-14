التكافؤ شعار الجزائر ضد نيجيريا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الجزائر ضد نيجيريا التي ستُقام، بعد قليل، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

الجزائر ضد نيجيريا:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباريات الجزائر ضد نيجيريا السابقة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تتسم بالتكافؤ الشديد.

وتُعتبر مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم التاسعة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وفاز كل منهما 3 مرات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

وتألق منتخب محاربي الصحراء في الكان 2019 قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، حيث حقق العلامة الكاملة في منافسات دور المجموعات، قبل أن يُطيح بمنتخبي غينيا وكوت ديفوار من الدورين الـ16 والـ8.

على الجانب الآخر، ظهر منتخب النسور الخضراء بشكل مميز في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، حيث تأهل كوصيف مجموعته، ثم أطاح بمنتخب الكاميرون بطل الكان النسخة الماضية، قبل أن يفوز على جنوب إفريقيا.