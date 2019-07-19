التمياط: اعتذرت عن منصب نائب رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعه

أوضح نواف التمياط نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، حقيقة اقترابه من تقلد أي منصب في الإدارة الهلالية الجديدة برئاسة فهد بن نافل.

وقال نواف التمياط عبر حسابه الرسمي في تويتر: السلام عليكم ورحمة الله، أود أن أوضح أنني التقيت بأخي العزيز فهد بن نافل، في فترة سابقة وعرض علي، منصب نائب الرئيس وأقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية والتي تتطلب مني التواجد خارج السعودية لفترات طويلة، وأنا إبن النادي وتحت أمره إذا تحسنت الظروف.

وأضاف التمياط: وأيضًا غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أي لجان في الوسط الرياضي ، كل التقدير لكافة الهلاليين واتمنى منهم كعادتهم التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته ، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

واختتم التمياط تغريداته قائلًا: مبروك للجزائر حكومة وشعبًا فوز محاربي الصحراء المستحق ببطولة إفريقيا.

وكان فهد بن نافل فاز برئاسة الهلال لمدة أربع خلفًا للأمير محمد بن فيصل.