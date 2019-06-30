الثلاثاء .. أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد القدم الجديد

المواطن - محمد سمعه

سيعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، ظهر يوم الثلاثاء اجتماعه الأول، برئاسة ياسر المسحل.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أن الاجتماع الأول لاتحاد القدم الجديد سيكون في فترة الظهيرة في الثاني من يوليو الجاري في مقر الاتحاد في الرياض.

وكان ياسر المسحل فاز أول أمس السبت برئاسة اتحاد القدم بالتزكية، ولمدة أربع سنوات خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.

ويملك ياسر المسحل خبرة جيدة في عالم الإدارة الرياضية، حيث سبق له رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2016، لكنه لم يستمر إلا لمدة سنة واحدة واستقال من المنصب في عام 2017.

وعمل ياسر المسحل كذلك نائبًا لـ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم وتواجد أيضًا كعضو في لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

ويذكر أن ياسر المسحل حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بجانب حصوله على دبلوم الإدارة الرياضية بعد دراسته في جامعة السوربون الفرنسية.