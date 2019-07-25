الجبال يكشف عن كواليس بداياته مع الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب التونسي فتحي الجبال عن سعادته بالتواجد في النموذجي، كاشفًا كواليس بداياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

وأوضح فتحي الجبال أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مسؤولي نادي الفتح، ووجد منهم مشروعًا مميزًا يشجع على العمل كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وتابع خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كانوا يتطلعون لبقاء الفريق في دوري المحترفين، وتثبيته كعنصر مهم وقوي بالمسابقة، وهو ما تحقق بالفعل”.

ووجه المدرب التونسي رسالة لجماهير الفتح، وقال: “منذ اللحظة الأولى لدخولي النادي، لاحظت أن قاعدته الجماهيرية تأخذ في الزيادة شيئًا فشيئاً”.

واختتم الجبال تصريحاته قائلًا: “نادي الفتح يتمتع بمكانة كبيرة لدى جماهيره، التي كانت دائمًا ما تساندنا في الأوقات الصعبة على مدار السنوات الماضية، ونتمنى أن نسعدهم في الفترة المقبلة”.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.