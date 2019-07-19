الجزائر بطلة كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ونجح اللاعب بغداد بونجاح مهاجم السد القطري في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري بالدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعدما ارتطمت الكرة في مدافع السنغال وسكنت الشباك.

وحاول المنتخب السنغالي كثيرًا، إحراز الهدف الأول له قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي وتألق كبير من الحارس رايس مبولحي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السنغالي من محاولاته الهجومية، وسنحت له الفرصة من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن الحكم الكاميروني ألغى ركلة جزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

جدير بالذكر أن الحارس مبولحي تألق وساهم في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب الجزائري في الشوط الثاني أمام هجمات منتخب السنغال.

وكانت مباراة الجزائر والسنغال أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

وحضر النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، لتشجيع منتخب الجزائر أمام السنغال.