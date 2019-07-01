الجمارك توضح مصير السلع المُصادرة

المواطن - الرياض

ردت الجمارك على استفسار بشأن مصير السلع المصادرة، وهل هناك مخرج قانوني للإفراج عنها وإعادة شحنها للمصدر؟

وأكدت الجمارك خلال إجابتها على التساؤل أن السلع الممنوعة يتم مصادرتها وتسجيل محضر ضبط ممنوعات وفرض غرامة مالية.

وتابعت الجمارك أن الإجراءات تختلف باختلاف الأصناف المهربة والكميات.

في سياق آخر، قالت الجمارك: إنه يُسمح بإدخال شيشة إلكترونية واحدة أو سيجارة إلكترونية واحدة مع 60 مل من سائل التعبئة بحد أقصى، للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي، كما يمنع استيرادها عبر شركات الشحن أو المواقع الإلكترونية.