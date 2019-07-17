الجماهير تترقب مباراة تونس ضد نيجيريا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة تونس ضد نيجيريا المقرر إقامتها على استاد السلام، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

تونس ضد نيجيريا

ويسعى نسور قرطاج لتحقيق الفوز في مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم، لخطف الميدالية البرونزية، ومصالحة الجماهير بعد الفشل في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وخسر منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد السنغال بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويطمح النسور الخضراء الظهور بمستوى مميز في مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم، وتحقيق المركز الثالث في الكان 2019، خاصة أنه تألق في منافسات البطولة القارية، هُزم بصعوبة بهدفين مقابل هدف أمام الجزائر في نصف النهائي.

تحديد المركز الثالث

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إجراء مراسم تتويج المنتخب الفائز بالمركز الثالث في الكان 2019، بعد نهاية مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم مباشرة، وتوزيع الميداليات.

وتنص لوائح بطولة كأس الأمم الإفريقية على أنه في حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، لن يتم لعب شوطين إضافيين، وسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.