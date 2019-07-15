الجهني يؤم المصلين لصلاة الخسوف

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، أن الشيخ الدكتور عبدالله الجهني سيؤم المصلين لصلاة الخسوف بالمسجد الحرام.

ويشهد العالم خسوفًا جزئيًّا للقمر، الليلة القادمة، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بشكل كامل في معظم المنطقة العربية وبينها المملكة.

أما طريقة أداء صلاة خسوف القمر فكما يلي:

1- يقوم المصلي بتكبير تكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح.

2- يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويقول البسملة ثم يبدأ في قراءة الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

3- يركع لفترة طويلة، ويسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد الله تعالى في اعتداله.

4- يقرأ المصلي الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها، ثم يركع طويلًا ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال.

5- يسجد سجدتين طويلتين، دون أن يطيل الجلوس بين السجدتين.

6- يبدأ في الركعة الثانية ويفعل مثلما فعل في الركعة الأولى، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

7- لابد من الجهر عند قراءة القرآن في صلاة الخسوف؛ لأنها صلاة ليلية.