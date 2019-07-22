الجوازات تعقد الدورة التأسيسية الثانية لـ 760 مجندة

المواطن - واس

يعقد مركز تدريب المديرية العامة للجوازات اليوم, الدورة التاسيسية الثانية للمجندات المعينات حديثاً وعددهن 760 مجندة، في أربعة مناطق ( الرياض, ومكة المكرمة, والمدينة المنورة, والمنطقة الشرقية ) وذلك لمدة اسبوعين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد الدكتور صالح بن سعد المربع أن هذه الدورة تأتي كجزء من البرنامج التأهيلي للمعينات حديثاً في الجوازات، مشيراً إلى أنها تشمل تدريباً مكثفاً في فحص المستندات, وكشف أعمال التزوير, وأنظمة الثقافة العسكرية والأمنية, وإجراءات الجوازات, ومهارات التعامل مع الجمهور.

وأفاد أنه بعد انتهاء الدورة سيتم إلحاق المتدربات بدورة أنظمة الجوازات الإلكترونية الآلية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مؤكداً أن الدورة تأتي كجزء من الإستراتيجية التدريبية لقطاع الجوازات سعياً لتحقيق رؤية 2030, مشيراً إلى أن تأهيل العنصر البشري في التعامل مع التقنية يمثل أولوية لقطاع الجوازات، مشيداً بتكاتف الجهود في المديرية لتحقيق ذلك الهدف .