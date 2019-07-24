الجوازات في استقبال الحجاج.. ابتسامة واحتفاء وإنهاء إجراءات

المواطن - جدة - تصوير: أحمد الفهمي

وثقت “المواطن” جهود المديرية العامة للجوازات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، واستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر باذن الله.

وأضحت صالات الحجاج بمطار جدة أشبه بخلية النحل التي لا تكل ولا تمل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض لحج هذا العام.

وتجولت “المواطن” ظهر أمس في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لترصد جهود رجال الجوازات في الصالات لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط خدمات متكاملة وجهود مميزة.

وتحرص الجوازات، بقيادة ومتابعة وإشراف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على توفير كل سبل الراحة للحجاج، وكذلك حسن التعامل مع ضيوف الرحمن وبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

وكان اللواء، اليحيى قد زار مطار الملك عبدالعزيز في وقت سابق، ووقف على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم.

ووثقت الصور التي التقطتها عدسة “المواطن“، تفاني رجال الجوازات، لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر، خاصة لكبار السن.

واستقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب، بعد أن أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام.

وأشاد ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، بجهود الجوازات في تسهيل الإجراءات وإنهاء أي صعوبات تواجههم، وهو ما ظهر جليًّا على تعاملاتهم والابتسامة التي علت محياهم منذ دخولهم إلى المطار وحتى انتهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.