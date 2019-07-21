الجونة ضد الزمالك .. الأبيض يسقط في فخ التعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الجونة ضد الزمالك التي أُقيمت، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الجونة ضد الزمالك:

وبدأت مباراة الجونة ضد الزمالك بشكل ضاغط من الفريقين، وكاد أكرم توفيق أن يُسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض مبكرًا، إلا أنه لعب الكرة بقوة لتمر فوق العارضة، ثم سدد زميله أحمد حمدي كرة مميزة، ولكنها اصطدمت بالقائم.

وحاول لاعبو الأبيض رد الهجمات، ولعب محمود علاء كرة رأسية كرت فوق العارضة، وأهدر محمد إبراهيم فرصة سهلة بغرابة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجونة ضد الزمالك بالتعادل السلبي.

4 أهداف:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر الأبيض على اللعب، وفض طارق حامد اشتباك التعادل السلبي في مباراة الجونة ضد الزمالك من تسديدة قوية في الدقيقة 63، وسجل أحمد ياسر ريان التعادل بطريقة مميزة في الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة من محمود الشبراوي.

وأطلق محمود الشبراوي تسديدة قوية في الدقيقة 88، لتهز شباك الفريق الأبيض، قبل أن تحدث مشادة بين اللاعبين في مباراة الجونة ضد الزمالك لاحتفال لاعبي الفريق الساحلي بهدف التقدم.

وأشهر حكم مباراة الجونة ضد الزمالك البطاقة الحمراء للاعب الفريق الساحلي محمود الجزار، ونجم الفريق الأبيض يوسف أوباما.

وفي الوقت القاتل من اللقاء، نجح محمود عبدالعزيز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الجونة ضد الزمالك بنتيجة 2/2.

ترتيب الدوري المصري:

وبعد مباراة الجونة ضد الزمالك في الجولة الـ33، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي المتصدر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة رصيده إلى 39 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لينهي البطولة في المركز الـ11.