الجيش اليمني يكّبد الحوثيين خسائر فادحة

الجيش اليمني يكّبد الحوثيين خسائر فادحة

2019/07/13
الساعة 1:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم لميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع “سبتمبر نت” الإلكتروني المقرب من وزارة الدفاع، فقد تمكنت قوات الجيش من كسر هجوم لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوب المحافظة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.

ولفت الموقع إلى أن ميلشيات الحوثي تحاول من وقت لآخر التقدم والتسلل إلى مواقع قوات الجيش الوطني، لكنها تلقى ضربات موجعة وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



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