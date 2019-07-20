الحائلي: الإستراتيجية واضحة ومستقبلنا مزهر

المواطن - محمد سمعه

تحدث أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن أهمية إستراتيجية دعم الأندية، والتي حددتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مؤتمر صحافي.

وقال أنمار الحائلي في تصريح لقنوات KSA SPORTS: أود شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم الكبير للرياضة وللأندية السعودية، الإستراتيجية واضحة وتُحفز جميع إدارات الأندية على العمل والنجاح.

وأضاف أنمار الحائلي: هيئة الرياضة وضعت الإستراتيجية وهيئت الظروف من أجل النجاح، وعلى الجميع في إدارات الأندية العمل بكل إخلاص لتحقيق أهداف إستراتيجية الدعم.

وتابع رئيس الاتحاد: مستقبل العميد مزهر إن شاء الله، وأمامنا تحدٍّ كبير خلال أربع سنوات، سنبذل فيها جهدنا لنقدم أفضل ما لدينا.

وكان أنمار الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد لمدة أربع سنوات خلفًا لـ لؤي ناظر.