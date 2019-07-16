الحائلي يطمئن على مستقبل الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اطلع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على خطة تطوير قطاع الفئات السنية؛ أملًا في تجهيز لاعبين يكونون مستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

وقام أنمار الحائلي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لفرق الفئات السنية، واجتمع بالمشرف العام على القطاع، حمزة إدريس ونائبه مشاري خان، واطلع على الخطة الموضوعة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأثنى الحائلي على الخطة التي تتضمن آلية عمل ونقاط تطوير رئيسية لمدة أربعة أعوام، من أجل تهيئة العمل إداريًّا وفنيًّا وجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة في تنمية وصقل المواهب الشابة وإعدادها بالشكل الأمثل لتكون داعمًا رئيسًا للفريق الأول.