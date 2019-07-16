الحائلي يُحفز جماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

حفز رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ووجه الحائلي رسالة إلى الجماهير على “تويتر”، وقال: “جمهور الذهب والصعب لأجلكم يهون.. بعد قليل عبر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد”.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع تغريدة أنمار الحائلي، وتوقعوا أن يكون الخبر المنتظر هو نجاحه في حسم صفقة هارون كمارا من القادسية رسميًّا.

وطالبت الجماهير من رئيس نادي الاتحاد حسم صفقتي محمد المجحد ومحمد الكويكبي؛ لكي يظهر الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مميز في الموسم الجديد، وينافس على البطولات.

ويُعد هارون كمارا هدفًا هامًّا لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه يجد منافسة قوية من نادي الهلال الذي دخل بقوة في مفاوضات مع إدارة القادسية مؤخرًا، من أجل الحصول على خدمات اللاعب المتألق.