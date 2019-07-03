الحازمي مديرًا لفريق الكرة في الوحدة

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، تعيين خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، وماجد الهزاني إداريًا للفريق.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد رسميًا مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وسيساعده إيفو ميليتش وعيسى المحياني، ومدرب اللياقة ماركو برينتوفيتش، ومدرب الحراس بويان إيزيلوفيتش.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.